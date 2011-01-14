У Херсоні робітники отруїлися каналізаційними випарами
14:14, 14 січня 2011Новини регіонів
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Розслідування триває
У Херсоні двоє працівників миколаївської фірми потрапили до реанімації внаслідок отруєння каналізаційними випарами.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, нещасний випадок стався учора, 13 січня.
Встановлено, що група робітників з миколаївської фірми за договором з Управлінням капітального будівництва Херсона проводила ремонтні роботи на каналізаційній насосній станції №2. Двоє робітників, 39-ти та 30-ти років, спустившись у каналізаційний колодязь для проведення робіт, через деякий час відчули різке погіршення стану здоров’я, після чого були витягнуті на поверхню товаришами, які і викликали швидку медичну допомогу.
Розслідування триває.
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