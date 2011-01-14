У Херсоні робітники отруїлися каналізаційними випарами

У Херсоні двоє працівників миколаївської фірми потрапили до реанімації внаслідок отруєння каналізаційними випарами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, нещасний випадок стався учора, 13 січня.

Встановлено, що група робітників з миколаївської фірми за договором з Управлінням капітального будівництва Херсона проводила ремонтні роботи на каналізаційній насосній станції №2. Двоє робітників, 39-ти та 30-ти років, спустившись у каналізаційний колодязь для проведення робіт, через деякий час відчули різке погіршення стану здоров’я, після чого були витягнуті на поверхню товаришами, які і викликали швидку медичну допомогу.

Розслідування триває.