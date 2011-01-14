Головний лікар стоматполіклініки вимагав 10 тис хабара

У Хмельницькій області викрито головного лікаря стоматологічної поліклініки, який вимагав та отримав 10 тис. грн. хабара від приватного підприємця за видачу довідки, необхідної для отримання ліцензії у Міністерстві охорони здоров’я на відкриття стоматологічного кабінету.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, підозрюваного затримано.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.