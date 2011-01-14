У Вінницькій облсанепідстанції відкрили новітню лабораторію

У Вінницькій обласній санітарно епідеміологічній станції відкрилася новітня лабораторія.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні преси та інформації Вінницької облдержадміністрації.

Голова Державної санітарноепідеміологічної служби України Сергій Риженко на відкритті лабораторії зазначив, що даний спільний проект ще немає аналогів в Україні і являється найпершим.

Також головний Державний санітарний лікар у Вінницькій області Валентина Зайцева зазначила, що лабораторія відділу особливо небезпечних інфекцій проводить дослідження біологічного матеріалу від людей з діагностичною метою, шляхом виділення та ідентифікації збудників інфекційних та паразитарних хвороб.

Також з об’єктів навколишнього середовища щодо наявності в них збудників інфекційних та паразитарних хвороб, в тому числі особливо небезпечних інфекцій, таких як сибірка, туляремія, бруцельоз, лептоспіроз, лептоспіроз і інші.

Метою даної лабораторії є імплементація сучасних молекулярних методів діагностики, а саме полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) та імуно-ферментний аналіз (ІФА), які доповнюють і прискорюють традиційні діагностичні методи, на рівні міжнародних вимог з біологічної безпеки BSL – 2. Вони відповідають технологіям вищого новітнього рівня і гармонізуються із стандартами досліджень, які проводяться в країнах Європи та світу.

Проектом реконструкції та модернізації лабораторії передбачені автономне живлення струмом, система припливно-витяжної вентиляції з установкою бактеріальних фільтрів на викидах, контроль доступу до лабораторії, оскільки вона є, і була, режимним об’єктом, системою відео спостереження, пожежною сигналізацією тощо.

Поставлене обладнання атестоване та повірене, персонал лабораторії навчений користуватись та працювати на ньому. Фахівці лабораторії пройшли практичні тренінги з ПЛР – діагностики збудників особливо небезпечних інфекцій.

Завдяки новітнім технологіям тестування відбірних матеріалів відбувається значно швидше та ефективніше, якщо порівняти, то за класичними методами дослідження проходило протягом 5 діб, а завдяки новому обладнанню від 3 до 6 годин.

Лабораторія відкрилась завдяки спільному україно-американському проекту.