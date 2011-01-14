Дніпропетровщина: у ДТП одна людина загинула, 11 постраждали

Сьогодні у Дніпропетровській області при зіткненні автомобіля з пасажирським автобусом одна людина загинула, 11 – постраждали.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 07.30 поблизу Павлограду на дільниці траси Київ-Луганськ-Ізварино.

Водій КІА-Соренто загинув на місці ДТП, 11 пасажирів автобуса «Еталон» госпіталізовані до міської лікарні Павлограда.