Дніпропетровщина: у ДТП одна людина загинула, 11 постраждали
17:18, 14 січня 2011Новини регіонів
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Зіткнення автомобіля з автобусом
Сьогодні у Дніпропетровській області при зіткненні автомобіля з пасажирським автобусом одна людина загинула, 11 – постраждали.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 07.30 поблизу Павлограду на дільниці траси Київ-Луганськ-Ізварино.
Водій КІА-Соренто загинув на місці ДТП, 11 пасажирів автобуса «Еталон» госпіталізовані до міської лікарні Павлограда.
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