В Одесі лікарів "швидкої" забезпечать вертольотами

В Одесі лікарів «швидкої допомоги» мають намір забезпечити двома вертольотами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Одеської облдержадміністрації Едуард МАТВІЙЧУК.

«Ми розглядаємо питання про можливість придбання двох вертольотів для бригад «швидкої медичної допомоги», щоб скоротити час доправлення пацієнта до лікарні», - сказав Е.МАТВІЙЧУК, мотивувавши плановану підтримку місцевої станції «швидкої допомоги» тим, що «вважає одним із важливих завдань влади - наблизити медицину до потреб людей, зробити її ефективною».

«Ми маємо намір зробити так, - сказав Е.МАТВІЙЧУК, - щоб система охорони здоров`я максимально виконувала свою головну функцію – охорону життя і здоров`я людей, а не служила «механізмом проїдання» бюджетних коштів. Іншого виходу немає».

Голова Одеської ОДА також сказав, що «зараз необхідне широке роз`яснення необхідності реформ», оскільки зазвичай «реформи сприймаються неоднозначно і навіть болюче».