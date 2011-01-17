У Хмельницькому виявлено нарколабораторію

У Хмельницькому правоохоронці виявили та знешкодили нарколабораторію, яка діяла в одному з гаражів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник відділу зв’язків з громадськістю УМВС в області Юлія ГРИНЬ.

За її словами, зі звичайних лікарських засобів зловмисники виготовляли психотропну речовину - метамфетамін. Окрім готової продукції на суму більш як 10 тисяч гривень, правоохоронці вилучили у підозрюваних обладнання, на якому виготовлявся наркотик, прекурсори.

Стосовно затриманих порушено кримінальні справи за ч. 2 статті 307 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів», ч. 2 статті 309 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту», ч. 1 статті 313 ККУ «Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, передача чи продаж іншим особам обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

Наразі з’ясовуються контакти підозрюваних, за яким розповсюджувалися наркотики.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році у Хмельницькій області було припинено діяльність двох нарколабораторій, 20 наркопритонів, вилучено 283 кг наркотичних речовин на суму понад 4,5 млн. гривень.