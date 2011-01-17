Завідувач відділення за 50 грн продавав рецепти на трамадол

У Херсоні завідувач відділення однієї з поліклінік торгував рецептами на трамадол.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВСУ у Херсонській області, слідством встановлено, що 60-річний чоловік за 50 грн. збував рецептурні бланки на право придбання наркотичних засобів в аптечних закладах.

Проводиться дослідча перевірка. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 319 Кримінального кодексу України (незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин).