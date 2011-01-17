У ветеринарній лікарні виявили порушень на понад 350 тис

Фінансові порушення на загальну суму понад 350 тис. грн. встановили ревізори КРУ в Черкаській області під час перевірки Звенигородської районної лікарні ветеринарної медицини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КРУ в Черкаській області, порушення стосуються розрахунків зарплати працівникам лікарні. Так, через неправильне нарахування посадових окладів, встановлених штатним розкладом, працівниками недоотримано 14,7 тис. грн. Крім цього, окремим працівникам зайво нараховано та виплачено премії та заробітну плату за час відпусток з нарахуваннями на загальну суму 5,7 тис. грн.

Попри те, що ветеринарні лабораторії отримують кошти за надання платних послуг, лікарнею було завищено розрахункову потребу та оплату праці працівників, які надають ці послуги. В результаті цього установі було зайво виділено бюджетні асигнування на загальну суму 155,4 тис. грн.

Неправильно велися розрахунки і під час капітального ремонту приміщень лікарні. В результаті установою оплачено завищену вартість виконаних робіт на суму 2,6 тис. грн. Крім того, у лікарні не оприбуткували по касі 52,6 тис. грн. за надання послуг ветеринарними лабораторіями.

У Звенигородській лікарні ветмедицини також встановлено факти використання ветпрепаратів на цілі, не передбачені протиепізоотичними заходами.

Крім цього, в лікарні завищено в обліку вартість активів на суму 72,6 тис. грн. та занижено вартість основних засобів на 40,3 тис. грн.

Матеріали ревізії передано до Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Черкаській області.