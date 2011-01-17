На Волині суттєво зріс рівень води у річках

У Волинській області суттєво зріс рівень води у річках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної державної адміністрації, про це йшлося сьогодні на оперативній нараді в ОДА.

Губернатор області Борис КЛІМЧУК зобов`язав рятувальників бути готовими до можливого льодоходу та підривних робіт, а також провести навчання щодо можливої евакуації населення.

За даними Волинського гідрометеоцентру та диспетчерських служб управлінь водного господарства, впродовж вихідних днів, у зв`язку з таненням снігу та опадами у вигляді дощу, ускладнилась водогосподарська обстановка в області. На сьогодні усі річки перебувають на заплавах, а річки Прип`ять у Ратнівському районі та Стохід у Любешівському досягли критичних відміток підтоплення.

Всі управління водного господарства працюють у режимі підвищеної готовності. Наповнення водосховищ, які знаходяться на балансі водогосподарських організацій, становить 75-80%.

Станом на сьогодні паводковими водами підтоплено 8 господарських будівель в селищі Любешів та 15 тис. га територій у Любешівському районі. У Камінь-Каширському районі в с. Видерта талими водами підтоплено 20 присадибних ділянок та 25 га сільськогосподарських угідь, які перебувають в особистому користуванні, в с. Бузаки - близько 100 присадибних ділянок і 6 житлових будинків, а в с. Олексіївка цього ж району підтоплено 1 будинок.

Особовий склад і техніка Камінь-Каширського райвідділу МНС залучені до відкачування надлишкових вод з підтоплених житлових будинків. У Ратнівському районі, за рахунок талих і грунтових вод, підтоплено 239 присадибних ділянок у 9 населених пунктах, а водами р. Припять затоплено 5 га сільськогосподарських угідь.