У наркотики додавали бензин, фосфор і "Містер Мускул"

Злочинну організовану групу, яка виготовляла і збувала наркотичний засіб "первитин" викрили працівники УБОЗ УМВС України в Черкаській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, до складу групи входило дев’ять осіб: шість чоловіків та три жінки. Оперативники встановили, що зловмисники з осені 2010 року за місцем проживання у місті Золотоноша організували дві нарколабораторії з виготовлення психотропних речовин та два наркопритони для їх вживання.

Виявилось, що наркобізнесмени, використовували лікарські засоби обмежені для обігу: «Т-федрін», «Трайфед», «Зестра», «Актіфед». Вони закуповували їх у аптеках м. Золотоноша та м. Черкаси за підробленими рецептами. А потім, шляхом проведення хімічних реакцій, виготовляли "первитин". До складу наркотику, крім вищезазначених ліків, наркоторговці додавали бензин, червоний фосфор та миючий засіб «Містер Мускул». Виготовлену речовину споживали самі та збували серед наркозалежних мешканців області. Правоохоронці розробили спеціальну операцію по затриманню зловмисників і таки затримали останніх «на гарячому».

Працівники УБОЗ певний час спостерігали та документували протиправну діяльність торгівців наркотиками. Потім було проведено оперативні закупки під час яких вилучено 20 мл психотропної речовини та задокументували 15 фактів збуту "первитину".

В ході проведення обшуків за місцем проживання учасників угруповання працівниками міліції було вилучено обладнання для виготовлення психотропної речовини, прекурсори, лікарські засоби, 10 мл психотропної речовини та кошти одержані від незаконного обігу наркотичних засобів.

За даними фактами слідчим управлінням УМВС порушено кримінальну справу за ст. 307 ч. 2 (9 епізодів), ст. 317 ч. 2 Кримінального кодексу України. Накладено арешт на майно злочинців на суму близько 300 тис. грн.