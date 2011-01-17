Головний санітарний лікар Києва епідемії грипу поки не прогнозує

Головний державний санітарний лікар міста Києва Анатолій ПОНОМАРЕНКО поки що не прогнозує епідемії грипу в столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

А.ПОНОМАРЕНКО зазначив, що рівень захворюваності на грип та ГРВІ у столиці наприкінці минулого року був близьким до епідпорогу, однак він так і не був подоланий.

“На сьогодні ситуація в нас по грипу керована і стабільна”, - повідомив він.

Водночас, за словами головного санлікаря, медики готові до будь-якого розвитку подій в столиці. “Від фахівців Українського центру грипу, Міністерства охорони здоров’я лунає, що на кінець січня - початок лютого буде друга хвиля захворюваності тієї, що була у нас наприкінці листопада і в першій половині грудня. Я по Києву вважаю, що стабільній ситуації може завадити тільки значне погіршення кліматичних умов, якщо ми отримаємо дуже значне похолодання. Але вирахувати, коли і чи буде взагалі епідемія, важко. Уже двічі терміни переносили, і не відбулося епідемії в цілому по Україні. Тому не хочу підтверджувати, що вона точно буде. Мабуть, ні”, - сказав А.ПОНОМАРЕНКО.

Він додав, що спровокувати епідемію може також “масове завезення ззовні збудника”. “Але це треба, щоб тисячі людей, хворих на грип, одночасно залпово в’їхали до держави і перенесли цей вірус на наше населення”, - наголосив він.

А.ПОНОМАРЕНКО також повідомив, що цього року у Києві люди хворіють переважно на грип групи В, який переноситься людиною значно легше.

“Фактично ситуація легша цього року, тому що грип В є менш агресивним, ніж грип А. Навіть якщо зареєстровані поодинокі випадки реєстрації грипу H1N1 по Україні, то це зовсім інший грип H1N1 від того, який був минулого року. Уже ВООЗ надає йому ознаки і присвоює статус сезонного грипу”, - додав А.ПОНОМАРЕНКО.

Він поінформував, що у Києві цього року щеплення зробили у 2,2 рази більше людей, ніж торік. “Коли була пандемія й епідемічна ситуація у Києві, ми мали щеплених 6,6 тис. чоловік у 2009 році. У 2008 році – 9 тис. На сьогоднішній день ми маємо 10,5 тис. по групах ризику і всього з тими, що самі забажали зробити щеплення, або роботодавці їх зобов’язали, – 16 тис. осіб”, - повідомив А.ПОНОМАРЕНКО.