У Львові боржникам відключать каналізацію і воду

З 24 січня у Львові розпочнуть відключення боржників від каналізації та водопостачання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, для проведення дистанційного відімкнення від каналізації та водопостачання жителів міста, які заборгували за шість та більше місяців, у місті два тижні працюватимуть спеціалісти «Полтавського водоканалу» з пристроєм «Спрут».

«Підприємство змушене вдаватися до таких заходів, бо якщо не відключимо ми, то відключать нас. «Львівводоканал» зобов’язаний чітко розраховуватися з енергетиками за спожиті енергоносії, а це близько 8 млн. грн. щомісячно. На жаль, у січні ціни на електроенергію знову зросли, на цей раз на 4%. Тобто, ми повинні віднайти додатково ще 400 тис. грн. Оскільки тарифи на воду залишаються незмінними, єдиним джерелом покриття зростаючих видатків є старі борги жителів», - зазначив у коментарі УНІАН директор підприємства «Львівводоканал» Мирослав ЗАПЛАТИНСЬКИЙ.

Відновлюватимуть водовідведення лише за умови повної сплати боргу та оплати 250 грн. за підключення. Фахівці з «Полтававодоканалу» працюватимуть у Львові два тижні. Тим, хто не встигне сплатити борги, доведеться жити без води та каналізації до наступного приїзду полтавчан у Львів у квітні, йдеться у повідомленні.