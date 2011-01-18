У Донецьку виявлено свиний грип

У Донецьку вперше в епідеміологічному сезоні 2010-2011рр. виявлено пандемічний вірус грипу А(Н1N1).

Як повідомили УНІАН у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічної станції, цей вірус виявлено у вагітної жінки, яка зараз проходить лікування в інфекційному відділенні Донецької центральної міської клінічної лікарні № 1.

Інших випадків захворювання цим вірусом грипу на території Донецького регіону наразі не зафіксовано. За результатами вірусологічного моніторингу, захворюваність населення зумовлена вірусами грипу В і А, а також парагрипом, зазначили епідеміологи.

За їхньою інформацією, протягом останнього календарного тижня у лікувальні установи області було госпіталізовано 1 тис. 110 осіб (4,1% хворих), серед госпіталізованих 63,8% – діти віком до 17 років. Летальних випадків серед хворих на грип і ГРВІ немає, підсумували в обласній СЕС.