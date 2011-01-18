Школяр перед тим, як вчинити стрілянину, випив 2 літри пива

Учень 9-го класу однієї з вінницьких шкіл перед тим, як вчинити стрілянину по десятикласниках, випив 2 літри пива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Вінницького міського управління міліції Юрій КУЦИЙ.

Він розповів, що 14 січня по лінії “102” надійшов виклик, що в одній із шкіл застосовується зброя. «Коли виїхала слідчо-оперативна група, було з’ясовано, що 9-класник напідпитку прийшов на урок фізкультури, а в той час з роздягальні виходив після занять 10-й клас, і між знайомими виникла суперечка. Спочатку вони з’ясовували відносини «на кулаках», а потім той, що застосував пневматичну зброю, програючи в цьому «кулачному бою», дістав зброю і здійснив пару пострілів», - зазначив Ю.КУЦИЙ.

За його словами, хлопцем була застосована пневматична зброя, яка продається в магазинах без дозволу, стріляє металевими кульками за допомогою балончика із стислим газом. «В результаті стрілянини серйозних пошкоджень трьом школярам немає, проте були звернення в лікарню з непроникаючими пораненнями. Двоє хлопців отримали поранення в руку, а третьому кулька від стінки відрекошетила у плече. Дітям видано направлення на судмедекспертизу і вони проходять обстеження», - повідомив начальник міліції Вінниці.

За словами самого ж підозрюваного, поінформував Ю.КУЦИЙ, він до інциденту вжив 2 літри пива. «Хлопець характеризується з негативної сторони за погане навчання, прогули уроків та відноситься до неблагополучної родини», - сказав Ю.КУЦИЙ.

Він зазначив, що подібних випадків у Вінниці взагалі не було, тим паче в навчальних закладах.

Відносно 9-тикласника, який застосовував зброю, порушено кримінальну справу за статтею 296 ч.4 (хуліганство) Кримінального кодексу, на батька складено адміністративний протокол за ст.184 ч.3 (неналежне виконання батьківських обов’язків) Кодексу про адміністративні порушення.

Розслідування триває.