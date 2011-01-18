У Чернігові четверо осіб отруїлися невідомою речовиною

У Чернігові четверо осіб у власній квартирі отруїлися невідомою, ймовірно газоподібною, речовиною.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Фахівці Управління МНС України в Чернігівській області провели у квартирі аналіз складу повітря, але отруйних речовин не виявили.

Двох осіб, які постраждали внаслідок отруєння, госпіталізовано, серед них дитина 2009 року народження. Стан потерпілих задовільний.

Причина отруєння встановлюється.