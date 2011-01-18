Число жертв повеней у Бразилії перевищило 660

Число загиблих внаслідок повеней у Бразилії досягло 665 осіб, повідомляє The Wall Street Journal від 17 січня.

У постраждалих від повеней районах тривають розбори завалів і пошуки загиблих. Число людей, які лишилися без житла, оцінюється в 14 тисяч осіб. Кількість зниклих безвісти ще точно не встановлена владою, передає Лента.ру.

Повінь стала найбільшою природною катастрофою для Бразилії. За оцінками місцевої влади, відновлення поселень у гірських районах на північ від Ріо-де Жанейро і найбільш постраждалого від стихії міста Нова-Фрібургу обійдеться державі в 1,2 мільярда доларів.

Причиною повеней у Бразилії на початку січня 2011 року стали сильні зливи, які принесло в країну те саме атмосферне явище, Ла-Нінья, що стало причиною повеней на Філіппінах, в Австралії та Шрі-Ланці.