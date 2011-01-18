Американські сестри-близнюки народили з інтервалом в 14 хвилин

Сестри-близнюки з американського штату Мічіган народили дітей з проміжком в 14 хвилин.

Очікувалося, що між пологами 25-річних Елісон Оліверіо (Alison Oliverio) і Емі Гілберт (Amy Gilbert) мине доба. Однак перейми у них почалися одночасно, і в Лікарню Генрі Форда округу Маком вони потрапили разом.

За словами лікаря Тімоті Кіма (Timothy Kim), котрий приймав пологи, близнюків вдало розташували в сусідніх пологових залах, так що він міг швидко переміщатися між ними. Чоловіки сестер, які познайомилися з ними в старших класах однієї і тієї ж школи, в очікуванні пологів уклали парі, чия дитина з`явиться на світ раніше.

У результаті Оліверіо народила сина Геррета (Garrett) лиеш за 14 хвилин до того, як у Гілберт народилася дочка Клер (Claire). Ускладнень під час і після пологів не виникло, обидва новонароджених виявилися цілком здорові. Як зазначає джерело, різниця в їх масі склала рівно американський фунт (453,59 грама).

Лікар заявив, що про пологи близнюків в один і той же день йому раніше чути не доводилося.

Завершує низку збігів той факт, що пологи у близнюків відбулися 11 січня 2011 року (по американській системі запису дат 1/11/11).

medportal.ru