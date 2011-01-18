У Луганську вшанували пам'ять загиблих через вибух у лікарні

У Луганську вшанували пам`ять загиблих рік тому внаслідок вибуху в лікарні №7.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на території Луганської міської лікарні №7, де рівно рік тому внаслідок вибуху загинуло 16 чоловік, освятили місце під будівництво храму-каплиці на честь ікони Божої Матері «Взыскание погибших».

Крім того, був встановлений хрест і відбулася панахида за загиблими.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня минулого року о 08.50 у п`ятиповерховій будівлі Луганської багатопрофільної лікарні стався вибух. Епіцентр знаходився на 4-му поверсі будівлі, де розташовувалися реанімаційне і терапевтичне відділення. Загинули 16 чоловік, з них 6 працівників лікарні і 10 пацієнтів. Усього в момент вибуху в лікарні знаходилося 366 чоловік: 261 пацієнт і 105 медпрацівників.

Під час розслідування було встановлено, що причиною вибуху стало не тільки необережне використання кисневого балона, а й порушення технологій при його виготовленні і заправці.

За фактом вибуху було порушено кримінальну справу, підсудних троє людей – головний лікар лікарні, заступник головного лікаря з господарських питань і начальник відділу з охорони праці. Їм інкримінуються «Порушення вимог законодавства про охорону праці, що призвело до загибелі людей» і «Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки». Ці статті Кримінального кодексу України передбачають покарання до 7 років позбавлення волі.