Плавець-марафонець хоче завтра перепливти Севастопольську бухту

Відомий севастопольський плавець-марафонець Олег СОФ‘ЯНИК має намір 19 січня, у свято Хрещення Господнього, перепливти Севастопольську бухту.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації "Об`єднання підтримки і розвитку молоді і спорту в місті Севастополі" Олександр СИНЯВСЬКИЙ.

О.СОФ‘ЯНИК стартуватиме на Павловському мисі і попрямує до Графської пристані, йому належить подолати відстань у 500 метрів при температурі води +7 градусів.

Також, за інформацією О.СИНЯВСЬКОГО, очікується, що офіційний представник Книги рекордів України в рамках заходу привітає О.СОФ‘ЯНИКА і вручить почесний диплом Книги рекордів України за декілька останніх встановлених українських і світових рекордів.

Як повідомлялося, раніше О.СОФ‘ЯНИК сам переплив Середземне море (225 км), зробив одиночні екстремальні запливи: мис Тарханкут - Севастополь (150 км), Ялта - Севастополь (100 км), Євпаторія - Севастополь (90 км). Крім того, він вздовж і поперек підкорив протоку Босфор у літню і зимову пору року, а також протоку Дарданелли (взимку), переплив Мармурове море (105 км).