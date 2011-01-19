У Севастополі на капремонт лікарень виділять 100 млн грн

Севастопольська міська рада затвердила програму капітального ремонту будівель і споруд закладів охорони здоров`я міста на 2011-2015 роки, вартістю 100 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління охорони здоров`я Севастопольської МДА Віктор ПОЛОГОВ. Представляючи депутатам проект програми, він підкреслив: «Ситуація визначається тим, що матеріально-технічна база, а точніше, стан будівель і споруд досить поганий». За його словами, ще в 2006 році була прийнята міська програма капітального ремонту будівель і споруд закладів охорони здоров`я міста, за якою планувалося протягом 2006-2010 років відремонтувати практично всі будівлі і споруди, але, як сказав він, «проблемним питанням стало те, що фінансування програми розпочалося тільки з наступного 2007 року, і при запланованих 66 млн. грн. фактично за 4 роки дії програми було виділено 40,5 млн. грн.».

Як додав В.ПОЛОГОВ, «іншою проблемою стала інфляція. Інфляційні процеси призвели до того, що на момент створення програми (у 2005 році) капітальний ремонт одного квадратного метра становив близько 500 грн., а на 2010 рік - вже близько 2 тис. грн. У результаті у цілому попередню програму було профінансовано на 60% запланованого, а реально ми відремонтували десь 25% площ будівель і споруд». Саме у зв`язку з цим, як продовжив начальник управління, і виникла необхідність пролонгації даної програми на черговий 5-річний період.

За інформацією В.ПОЛОГОВА, «всього на програму на 2011-2015 роки треба 100 млн. грн. У 2011 році планується виділити 10 млн. грн., в 2012 році - 15 млн. грн., і далі - по 25 млн. грн. до закінчення дії програми».

Довідка УНІАН. Всього сфера медицини Севастополя включає у себе більш як 150 окремих будівель і споруд, 27 закладів (зокрема стаціонари на 2 тис. 988 ліжок і поліклініки на 6 тис. 930 відвідувань на зміну).