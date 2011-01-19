Чернігівщина: через необережне куріння, загинув 50-річний чоловік

У Чернігівській області під час пожежі загинув 50-річний чоловік. Про це повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

У с. Городище Бахмацького району в приватному господарстві сталася пожежа нежитлового будинку. Причина пожежі – необережність під час паління.

На місці пожежі виявлено тіло мешканця будинку, 1961 року народження.