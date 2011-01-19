У Косові відкрили центр нефрології та гемодіалізу

У Косівській центральній районній лікарні відкрили міжрайонний центр нефрології та гемодіалізу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації. За наданою інформацією, у ЦРЛ встановлено три штучні нирки. Кошторисна вартість центру - 1млн. 100 тис. грн.

Голова облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК на урочистому відкритті повідомив, що «разом з обласною радою ми в цьому році взяли курс на технічне переоснащення медичних закладів, насамперед, на забезпечення їх сучасною діагностичною апаратурою, а також на будівництво дитячих дошкільних закладів, і цей соціально важливий курс обов`язково матиме успіх».

За словами головного лікаря центральної районної лікарні Івана ФАЗАНА, у центрі «обслуговуватимуться жителі сусідніх районів, а в майбутньому постане регіональний медичний центр, аналогів якому довкола не буде».

У коментарі представникам ЗМІ голова облдержадміністрації М.ВИШИВАНЮК запевнив, що такі центри штучної нирки будуть у всіх районних центрах області.

Довідка УНІАН. У Косівському міжрайонному центрі нефрології та гемодіалізу наразі підтримують своє здоров’я семеро людей з нирковими хворобами.