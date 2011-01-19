Будівництво біля Олександрівської лікарні небезпечне для Києва

Заслужений лікар України, професор, директор Інституту дерматокосметології доктора О.Богомолець, Ольга БОГОМОЛЕЦЬ вважає будівництво багатоповерхівки біля Олександрівської лікарні небезпечним для Києва.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу ТВі, коментуючи наміри влади Києва побудувати 17-поверховий житловий будинок на території Олександрівської лікарні на Кловському узвозі.

О.БОГОМОЛЕЦЬ наголосила, що у Києві склалася «злочинна, корумпована ситуація». Вона повідомила про те, що засідання Вищого господарського суду, яке відбулося 29 грудня, відмінило 2 власні рішення (2009 та 2010 років) про заборону забудови території лікарні.

«Вищий господарський суд скасував власне рішення на підставі документів, начебто нововиявлених. Але знову таки, є докази того, що ці документи, по-перше, не є нововиявленими, в по-друге, вони не дозволяють будувати будинок на території Олександрівської лікарні. Нововиявленим документом є старий лист Міністерства культури, який говорить про іншу адресу і де Міністерство культури стверджує, що там немає культурних пам’яток і вони не заперечують проти будівництва», - уточнила О.БОГОМОЛЕЦЬ.

Вона наголосила, що якщо сьогодні на запланованому майданчику поблизу лікарні буде зведено будівлю, то Олександрівська лікарня не зможе працювати. «Планується звести 17-поверхову будівлю (не враховуючи 4 чи 5 рівнів підземного паркінгу) в 7 метрах поряд із 2 операційними корпусами. За нашим законодавством, за стандартами, за нормами, за вимогами санепідемстанції відстань від житлового будинку до корпусу лікарні має бути принаймні 30 метрів, де є стаціонар. Землевідвід було зроблено на підставі першого, іще у 2003 році сфальсифікованого документу, який підписала головний лікар, про те, що у стаціонарі офтальмологічного корпусу, який працює як швидка допомога, який всі кияни знають, що там немає стаціонару», - пояснила вона.

Заслужений лікар України також вважає, що подібне будівництво несе для столиці не абияку небезпеку. «Моє дитинство пройшло над цією Олександрівською лікарнею, на вулиці Богомольця 2, де стоїть будинок, у парку, який посадив мій прадід. Коли я була маленькою, то ходила по схилах і знаходила там черепи і кістки… Мені батьки пояснювали, що там є захоронення, і є інфекція. Власне, на цьому місці у минулому році було вирубано 300 дерев, стягнуто частину схилу, і зроблено неймовірну шкоду місту. На сьогоднішній день є небезпека, щодо можливості зсуву цього схилу. Якщо цей будинок буде там зростати, то лікарня не буде функціонувати. Загине парк, за висновками інституту ботаніки… Крім того, існує імовірність того, що вийде інфекція на поверхню і з’являться хворі люди внаслідок цього будівництва», - наголосила О.БОГОМОЛЕЦЬ. «Мені хотілося б, щоб ми були почуті, адже зібрано 5000 підписів, і ми продовжуємо збирати підписи під зверненням до президента з проханням взяти під контроль цю справу», - додала вона.