Донеччина: в пожежі загинула 92-річна жінка

У м. Часов Яр Донецької області внаслідок необережного поводження з газовою плитою загинула 92-річна жінка.

Про це повідомили УНІАН у центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, об 11.00 18 січня у м. Часов Яр сталася пожежа в двоповерховому житловому будинку. Причиною пожежі стало необережне поводження з газовою плитою. Внаслідок пожежі загинула жінка, 1918 року народження, пенсіонерка. Обставини загибелі жінки розслідуються.