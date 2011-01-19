Запоріжжя: викупатися у Водохресній купелі прийшло 3 тис. жителів

Сьогодні на Центральний пляж Запоріжжя, де за благословенням Архієпископа Запорізького і Мелітопольського ЛУКИ проходить свято Водохреща - "Запорізький Йордан", викупатися у Водохресній купелі прийшло більш як 3 тисячі місцевих жителів.

Як передає кореспондент УНІАН, до початку свята, яке розпочалося о 13.00, на пляжі зібралося більш як 3 тисячі православних запорожців, охочих викупатися у Водохресній купелі, для зручності яких встановлено п`ятиметровий поміст, що йде до Дніпра, - до купелі.

У місці проведення свята "Запорізький Йордан" Запорізькою єпархією УПЦ МП організовано місця для переодягання. Всім охочим роздається гарячий чай.

Від 5 храмів Запоріжжя: Свято-Покровського кафедрального собору, Свято-Андріївського кафедрального собору, Свято-Покровського храму, Свято-Микільського храму на Правому березі і Свято-Микільського храму на Південному мікрорайоні організовано централізоване підвезення православних автобусами.