Івано-Франківщина: затримано жителя, який влаштував наркопритон

17 січня співробітники карного розшуку Тисменицького райвідділу міліції Івано-Франківської області затримали чоловіка з великою партією наркотичних засобів, які він мав намір продати.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області. За наданою інформацією, зловмисник не тільки торгував марихуаною, а й «заохочував» своїх клієнтів вживати наркотики у його помешканні. Підозрюваного затримали, коли він на власному автомобілі їхав до обласного центру. Як повідомив начальник Тисменицького райвідділу міліції Олександр КРУТИЙ, під час огляду салону іномарки оперативники виявили коробку з наркозіллям – вилучено 1 кілограм 600 грамів марихуани. Надалі в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили ще 600 грамів марихуани і 161 пігулку психотропного засобу «екстезі». За попередніми підрахунками, загальна вартість вилучених з незаконного обігу наркотиків сягає майже 123 тисяч гривень.

Крім того, до матеріалів кримінальної справи, як доказ протиправної діяльності жителя Тисменицького району долучені грошові кошти, здобуті ним за збут наркотиків (10 тисяч гривень і 150 євро), заарештовано автомобіль, яким чоловік розвозив клієнтам наркотичні засоби. Затриманий притягується до кримінальної відповідальності за збут наркотиків у великих розмірах, а також влаштування наркопритону.