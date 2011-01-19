Житомирщина: п'яний водій побив ДАІшника

Вчора вранці у Коростишівському районі Житомирській області під час затримання нетверезий водій завдав тілесних ушкоджень інспектору ДАІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ МВС України, 18 січня о 4.30 на автодорозі у Коростишівському районі Житомирської області наряд ДАІ побачив автомобіль, котрий рухався дорогою, порушуючи Правила дорожнього руху, тому інспектор подав знак про зупинку автомобіля.

Однак, водій автівки вимогу правоохоронця проігнорував. Після цього екіпаж наряду почав переслідування, і у місті Коростишів іномарку було зупинено.

У салоні, крім водія, були двоє пасажирів. Як з`ясувалося згодом, усі вони перебували у стані алкогольного сп`яніння. Під час спілкування молоді люди (віком від 21 до 27 років) поводилися агресивно, нецензурно лаялися і навіть вчинили бійку.

В результаті таких дій одному з інспекторів були заподіяні тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та забійних ран голови. Згодом він звернувся до місцевої лікарні, де йому була надана медична допомога.

Зрештою п`яну компанію вгамували та доставили до районного відділу міліції. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч 2. ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи) Кримінального кодексу України.