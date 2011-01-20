Київ знову залишать без тепла?

Публічне акціонерне товариство «Київгаз» розпочало припинення транспортування природного газу до об‘єктів акціонерної компанії «Київенерго».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «Київгаз», АК «Київенерго» досі не має виділених планових обсягів газу на січень.

«ПАТ «Київгаз» неодноразово офіційно попереджало АК «Київенерго» про можливі негативні для столиці наслідки її дій. Але «Київенерго» не відреагувала на попередження та вимоги терміново узгодити питання щодо отримання обсягів газу на січень із його постачальником – ДК «Газ України» або ж самостійно припинити споживання газу на своїх об‘єктах», - сказано у повідомленні.

При цьому у прес-службі зауважили, що «Київгаз» отримало доручення НАК «Нафтогаз України» призупинити транспортування газу тим споживачам, які не мають виділених постачальником планових обсягів газу. Також всі газорозподільні компанії повинні здійснювати подачу газу населеним пунктам через ГРС у межах виділених постачальниками планових обсягів.

Під тиском вказаних обставин 19 січня ПАТ «Київгаз» розпочало припинення транспортування природного газу до об‘єктів АК «Київенерго». «Водночас «Київгаз» продовжує вимагати від «Київенерго» повернутися у правове поле», - наголосили у прес-службі ПАТ.

Зараз дії «Київгазу» спрямовані на те, щоб ті споживачі столиці, які мають виділені їм обсяги газу на січень, не постраждали через дії АК «Київенерго», запевнили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби ДК «Газ України», станом на 18 січня борг столичної енергокомпанії АЕК «Київенерго» перед за спожитий газ становить 1,25 млрд. грн.

У ДК «Газ України» наголосили, що планові обсяги природного газу виділяються відповідно до рівня оплати тепловиробниками вартості спожитого природного газу.

Довідка УНІАН. Згідно з вимогами Закону України від 08.07.2010 р. №2467-VI «Про принципи функціонування ринку природного газу» і постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 «Про забезпечення споживачів природним газом», поставки природного газу здійснюються за умови його стовідсоткової оплати.

Згідно з положеннями Закону України від 02.06.2005 р. №2633-IV «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання в регіонах покладена на органи місцевого самоврядування.