У Тернополі 4-річна дівчинка два дні ходила з поламаною ногою, боячись побоїв батьків

У Тернополі 4-річна дівчинка мовчки два дні проходила з поламаною ногою, остерігаючись ще більших побоїв від батьків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління, дівчинку виявили міліціонери, приїхавши на виклик розборонити п’яне подружжя.

Правоохоронців викликала жінка, просячи забрати чоловіка, який завдавав їй побоїв. У квартирі правоохоронці побачили дівчинку, яка кривилася від болю, а коли вони почали з’ясовувати, що з нею, дитина розплакалась і пояснила, що її сильно болить нога.

Побачивши, що нога напухла і набула синього забарвлення, міліціонери викликали швидку. Медики встановили у дівчинки закритий перелом.

З’ясувалося, що травму дитині ще два дні тому спричинив батько, який штурхнув дитину, а потім став їй на ногу після того, як дівчинка впала.

Повідомити батькам про біль дитина боялась, остерігаючись, що за це її ще більше відлупцюють.

Правоохоронці з’ясували, що матір і батько уже раніше судимі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а чоловік ще й за те, що спричинив смерть потерпілому.

Наразі співробітники відділу кримінальної міліції у справах дітей міськвідділу внутрішніх справ збирають матеріали, аби порушити проти батька кримінальну справу за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень

і обох членів подружжя притягнути до відповідальності за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.