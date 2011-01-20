Плавець переплив Севастопольську бухту в 7-градусній воді

Відомий севастопольський плавець-марафонець Олег СОФЯНИК разом із групою місцевих «моржів» на честь свята Хрещення Господнього сьогодні переплив Севастопольську бухту.

Як передає кореспондент УНІАН, О.СОФЯНИК у 7-градусній воді (температура повітря була 6 градусів тепла) подолав 500-метрову дистанцію від Павловського мису (територія військового шпиталю Чорноморського флоту РФ) до Графської пристані (центр міста, площа Нахімова) за 12 хвилин, застосовуючи стилі брас і батерфляй.

Даний заплив - не перше зимове водне випробування О.СОФЯНИКА. У минулі роки, зокрема, у грудні він також перепливав Севастопольську бухту і протоку Дарданелли.

Офіційний представник Книги рекордів України Ігор ПІДЧЕБІЙ привітав О.СОФЯНИК із запливом, вручив йому почесний диплом Книги рекордів України за низку попередніх встановлених українських і світових рекордів, занесених до Книги рекордів України (категорія - «Уперше», спорт - «Спецпідготовка»).

У планах плавця-марафонця – заплив через Південно-Китайське море від Таїланду до В`єтнаму довжиною в 350 км.

Як повідомлялося, раніше О.СОФЯНИК перепливав Середземне море (225 км), здійснив такі одиночні екстремальні запливи, як мис Тарханкут - Севастополь (150 км), Ялта - Севастополь (100 км), Євпаторія - Севастополь (90 км). Крім того, він уздовж і впоперек перепливав протоку Босфор влітку і взимку, а також протоку Дарданелли взимку і Мармурове море (105 км).