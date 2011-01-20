У Криму впровадять екстрену допомогу за єдиним номером "112"

У Криму, як і в інших регіонах України, буде впроваджено систему екстреної допомоги громадянам за єдиним телефонним номером "112".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів АРК, про це заявив заступник голови кримського уряду Азіз АБДУЛЛАЄВ за підсумками всеукраїнської селекторної наради Міністерства житлово-комунального господарства України.

На думку А.АБДУЛЛАЄВА, нова система дасть змогу ефективніше координувати роботу екстрених і аварійних служб автономії, оперативно реагувати на надзвичайні ситуації.

"Ми приступаємо до виконання одного із завдань Президента, найближчим часом буде розроблено механізм впровадження цієї системи, вона буде створена в республіканському центрі - Сімферополі", - сказав заступник керівника кримського уряду.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня 2011 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністрові України Миколі АЗАРОВУ створити систему екстреної допомоги громадянам за єдиним телефонним номером "112".

13 квітня 2010 року Кабмін України збільшив фінансування проведення заходів до Євро-2012 з коштів стабілізаційного фонду, зокрема, 17 млн. 700 тис. грн. було виділено на створення і забезпечення функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером "112".

Єдина диспетчерська служба порятунку сконцентрує в собі функції, які раніше виконували оперативно-диспетчерські системи служб екстреного реагування "101", "102", "103", "104".