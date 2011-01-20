Волинь: мати задушила свого новонародженого сина

Жінка не хотіла дитини, яка народилася, коли чоловік був на заробітках, тому вирішила задушити немовля. На Волині тридцятирічна матір вбила щойно народженого сина, а потім поїхала зі старшим сином у гості до сестри.

Якби не допитливі сільські жіночки, про дітовбивство, найпевніше, так ніхто б і не дізнався. Вони першими запідозрили недобре, бо жінка ходила вагітною, а потім живіт пропав. У міліції тридцятирічна Тамара довго все заперечувала. І тільки коли їй запропонували медичний огляд, зізналась у скоєному.

Народжувала вдома самотужки, розповіла жінка. Своєму синові вона відвела лише 15 хвилин життя, а потім – задушила.

Василь Саковець – керівник слідчого відділу Шацького райвідділу міліції каже:"Дитина народилася доношеною, здоровою, життєздатною, живою".

Але матір вирішила інакше. Тіло дитини вона загорнула в мішок і сховала у хліві серед непотребу. Каже, мала намір закопати в саду, щойно розмерзнеться земля.

Як наважилася на вбивство, жінка пояснює просто – цієї дитини вона не хотіла. З чоловіком вона перебуває у шлюбі, на даний момент чоловік знаходиться на заробітках у Росії."

Слідство з`ясувало, що і першого свого сина, народженого у шлюбі, підозрювана також не хотіла. Планувала залишити у пологовому будинку.

Тоді забрати дитину наполягли родичі. Тепер же суд наполягатиме на позбавленні матері-вбивці волі щонайменше на 5 років.

Нагадаємо, торік на Волині мати п`ятьох дітей задушила своє новонароджене шосте немовля. Жінка перетягнула шию дитини еластичним бинтом й залишила мертве дитя на смітнику.

tsn.ua