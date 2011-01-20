Волинь: мати задушила свого новонародженого сина
Народжувала вдома сама
Жінка не хотіла дитини, яка народилася, коли чоловік був на заробітках, тому вирішила задушити немовля. На Волині тридцятирічна матір вбила щойно народженого сина, а потім поїхала зі старшим сином у гості до сестри.
Якби не допитливі сільські жіночки, про дітовбивство, найпевніше, так ніхто б і не дізнався. Вони першими запідозрили недобре, бо жінка ходила вагітною, а потім живіт пропав. У міліції тридцятирічна Тамара довго все заперечувала. І тільки коли їй запропонували медичний огляд, зізналась у скоєному.
Народжувала вдома самотужки, розповіла жінка. Своєму синові вона відвела лише 15 хвилин життя, а потім – задушила.
Василь Саковець – керівник слідчого відділу Шацького райвідділу міліції каже:"Дитина народилася доношеною, здоровою, життєздатною, живою".
Але матір вирішила інакше. Тіло дитини вона загорнула в мішок і сховала у хліві серед непотребу. Каже, мала намір закопати в саду, щойно розмерзнеться земля.
Як наважилася на вбивство, жінка пояснює просто – цієї дитини вона не хотіла. З чоловіком вона перебуває у шлюбі, на даний момент чоловік знаходиться на заробітках у Росії."
Слідство з`ясувало, що і першого свого сина, народженого у шлюбі, підозрювана також не хотіла. Планувала залишити у пологовому будинку.
Тоді забрати дитину наполягли родичі. Тепер же суд наполягатиме на позбавленні матері-вбивці волі щонайменше на 5 років.
Нагадаємо, торік на Волині мати п`ятьох дітей задушила своє новонароджене шосте немовля. Жінка перетягнула шию дитини еластичним бинтом й залишила мертве дитя на смітнику.