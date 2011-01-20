Найстаршому жителю Хмельницького виповнилося 103 роки
12:31, 20 січня 2011Новини регіонів
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Пройшов війну, ГУЛАГ...
Найстаршому жителю Хмельницького Івану ГРИБУ виповнилося 103 роки.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі мерії, довгожитель брав участь у Великій Вітчизняній війні, під час бойових дій був тяжко поранений, внаслідок чого отримав інвалідність І групи.
Під час війни І.ГРИБ потрапив до фашистського полону. Після втечі 6 років відбув у ГУЛАГу, згодом був реабілітований за відсутності складу злочину.
Має 76 років загального трудового стажу в сфері зв’язку.
У шлюбі із дружиною Неонілою прожив 80 років. Подружжя виховало двох доньок. Має четверо онуків і чотирьох правнуків. Проживає І.ГРИБ із 76-річною дочкою Нілою.
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