Найстаршому жителю Хмельницького виповнилося 103 роки

Найстаршому жителю Хмельницького Івану ГРИБУ виповнилося 103 роки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі мерії, довгожитель брав участь у Великій Вітчизняній війні, під час бойових дій був тяжко поранений, внаслідок чого отримав інвалідність І групи.

Під час війни І.ГРИБ потрапив до фашистського полону. Після втечі 6 років відбув у ГУЛАГу, згодом був реабілітований за відсутності складу злочину.

Має 76 років загального трудового стажу в сфері зв’язку.

У шлюбі із дружиною Неонілою прожив 80 років. Подружжя виховало двох доньок. Має четверо онуків і чотирьох правнуків. Проживає І.ГРИБ із 76-річною дочкою Нілою.