Чернігівщина: через негоду знеструмлено 4 населені пункти
13:03, 20 січня 2011Новини регіонів
0
Намерзання на елетропроводах
У Чернігівській області внаслідок негоди знеструмлено чотири населені пункти. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
Причиною пошкодження повітряної лінії електропостачання 10 кВ стало намерзання на елетропроводах. Без електропостачання залишилися чотири населені пункти в Чернігівському районі, а також кілька вулиць приватного сектору в обласному центрі.
Аварійно-відновлювальні роботи проводять бригади ВАТ ЕК "Чернігівобленерго".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter