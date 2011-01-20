Чернігівщина: через негоду знеструмлено 4 населені пункти

У Чернігівській області внаслідок негоди знеструмлено чотири населені пункти. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Причиною пошкодження повітряної лінії електропостачання 10 кВ стало намерзання на елетропроводах. Без електропостачання залишилися чотири населені пункти в Чернігівському районі, а також кілька вулиць приватного сектору в обласному центрі.

Аварійно-відновлювальні роботи проводять бригади ВАТ ЕК "Чернігівобленерго".