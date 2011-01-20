Міністр охорони здоров'я Криму написав заяву про відставку

Міністр охорони здоров`я Криму Сергій Донич написав заяву про відставку.

Про це повідомив журналістам голова Ради міністрів Криму Василь Джарти.

За словами прем`єра, міністр написав заяву про відставку за власним бажанням сьогодні вранці. В.Джарти розповів, що С.Доничу запропоновали посаду головного лікаря республіканської лікарні імені Семашка. Кандидатуру нового міністра прем`єр має намір представити на засіданні Радміну 31 січня.

Як повідомлялося, в листопаді минулого року при затвердженні нового складу Радміну С. Донич був знову призначений міністром охорони здоров`я Криму, яку обіймав з 2002 року.

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