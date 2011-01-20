У Макіївці почалася паніка

У Макіївці у зв`язку з вибухами, що сталися вранці, 20 січня, почалася паніка. Як повідомляють місцеві ЗМІ, батьки забирають своїх дітей з дитячих садів і шкіл, телефонують до навчальних закладів із вимогою відпустити дітей із занять додому.

Як повідомляється, в місті паніка, жителі перелякані подіями, що трапилися, а також загрозою продовження серії вибухів.

Як відомо, вранці в Макіївці прогриміло два вибухи один в районі адмінбудівлі "Макіїввугілля", другий - в районі торгового центру "Голден Плаза".

Пізніше біля будівлі мерії Макіївки, розташованої в 50-ти метрах від будівлі "Макіїввугілля", знайшли конверт з погрозами нових вибухів.

СБУ не виключає версію теракту.

tsn.ua