Невідомі організатори вибухів у Макіївці вимагають 4 млн євро

Невідомі організатори вибухів у Макіївці Донецької області вимагають 4 млн. євро.

Про це “Дзеркалу тижня” повідомило джерело у міліції.

За повідомленням сайту видання, у будівлі, де було виявлено вибуховий пристрій, знайдено записку із текстом: «Дістала ця влада. Вимагаємо 4 мільйони євро. Зарядні пристрої закладені в інших будівлях міста».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку у Макіївці пролунали два вибухи - поблизу торговельного центру та біля центрального входу до адміністративної будівлі держпідприємства "Макіїввугілля". Внаслідок обох вибухів постраждалих немає. Поблизу одного з місць вибуху на стіні було виявлено прикріплений конверт, у якому містилася вимога виплатити велику суму грошей «від людей, які відомі у Макіївці». У листі також вказано механізми та порядок передачі грошей. Також невідомі погрожують, що у разі невиконання вимог сьогодні о 17.00 у різних місцях Макіївки пролунають ще 5 вибухів.