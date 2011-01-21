Хто розвиватиме військову медицину в Україні?

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ повідомив, що основні завдання з розвитку воєнної медицини покладені на центральний клінічний госпіталь у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЄЖЕЛЬ сказав на брифінгу у Вінниці.

«Питання розвитку медицини – має бути поставлено негайно, а основні зусилля мають бути зосереджені на центральному клінічному госпіталі у Києві. Там повинен бути центр, де робитимуться найскладніші операції і можуть бути проведені найскладніші заходи і повинна бути найсучасніша апаратура. На тому центрі повинні вчитися всі з поступовою передачею цих функцій в інші регіони», - вважає міністр оборони України.

За його словами, тільки недавно створено національну медичну академію при Міноборони. «Ми тільки недавно створили свою національну медичну академію та вирішуємо, які повинні бути проведені базові дослідження, які медичні центри повинні бути підключені до цього», - сказав М.ЄЖЕЛЬ.

Він зазначив, що також проводиться моніторинг щодо наявності обладнання, яке потрібне та на скільки це обладнання на сьогодні відповідає сучасним вимогам.