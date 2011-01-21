Кабмін відмінить третю і четверту "чорнобильські зони"?

Після відзначення 25-х роковин Чорнобильської катастрофи уряд, швидше за все, порушить питання про зменшення кількості постраждалих зон, що мають статус радіаційного забруднення третього і четвертого рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Чернігові під час засідання прес-клубу реформ повідомив голова обласної організації "Союз Чорнобиль України" Анатолій ЛІГУН.

На його думку, підставою для такого рішення може стати термін давності аварії на ЧАЕС. Проте, переконаний А.ЛІГУН, щось вирішувати можна лише після ретельного радіологічного обстеження забруднених територій. "Але соціальні гарантії мають залишитися за людьми, які там проживають", - наголосив учасник ліквідації аварії на ЧАЕС.

Між тим представники громадської організації із Славутича (Київська область) "Центр розвитку громади" вважають, що для зміни статусу постраждалих територій необхідно провести опитування жителів цих населених пунктів.

"Не надавати виключне право чиновникам, а має вирішувати кожна територіальна громада", - зауважила керівник проекту ГО "Центр розвитку громади" Валентина ДАРНОПИХ. За її словами, наразі деяким громадам більш вигідно відмовитися від "чорнобильського" статусу, оскільки за його існування, на території населеного пункту є неможливою організація виробництва продуктів харчування. А за 25 років у навколишньому природному середовищі забруднених територій сталися зміни.

Разом з тим, як повідомляють чернігівські ЗМІ, результати проекту "Флора і рослинність радіоактивно забруднених територій Брянської, Чернігівської та Гомельської областей у постчорнобильський період" виявилися не дуже втішними. За висновками ботаніків з України, Росії та Білорусі, незважаючи на понад 20-річну віддаленість Чорнобильської катастрофи, рівень накопичення радіонуклідів рослинністю постраждалих районів залишається досить високим і загрозливим для здоров’я людини.

"На Чернігівщині ситуація краща, ніж у Брянській та Гомельській областях. За площею вражені ділянки у нас менші й розкидані мозаїчно. Вони локалізовані і перебувають під контролем", - зазначив професор кафедри екології та охорони природи Чернігівського національного педуніверситету ім. Т. Шевченка Олександр ЛУКАШ.

Загалом станом на 1 січня 2011 року на Чернігівщині проживали 88 тис. осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. З них 4,8 тис. осіб – інваліди, котрі мають статус постраждалих, та 16,7 тис. – діти-чорнобильці. Населені пункти, що мають радіаційне забруднення, розташовані у 7 районах області.