У Луцьку на одного мешканця - 69 кг шкідливих речовин

У Луцьку на одного жителя міста припадає 69 кг шкідливих речовин. Загальний обсяг викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, як від стаціонарних, так і пересувних джерел в минулому році становив 14,5 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомив начальник міського відділу екології Борис СОРОКА.

Він також зазначив, що у Луцьку індекс забруднення атмосферного (ІЗА) повітря залишається вище середнього в Україні і постійно зростає. Зокрема, у 2008 році він становив 9.08, у 2009 - 9.00, у першому півріччі 2010 року - 10.02, при середньому ІЗА по Україні за 2009 рік - 8.1.

За словами Б.СОРОКИ, у місті спостерігається зростання середньорічних концентрацій пилу, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, фенолу, формальдегіду та інших шкідливих речовин на підприємствах з виробництва будівельних матеріалів, цегельних та асфальтобетонних заводах. Протягом 2010 року контролюючими органами (санітарно-епідеміологічною станцією та Гідрометцентром) зафіксовано 659 перевищень діоксиду азоту, 64 - фенолу, 87 - формальдегіду, перевищення оксиду вуглецю зафіксовано у 86 випадках.

Проте, найбільшого забруднення атмосферного повітря місто зазнає від пересувних джерел - це автотранспорт, якого, за даними ДАІ, зареєстровано в місті близько 55 тис. без врахування транзиту та транспорту, зареєстрованого за межами міста. В місті нараховується 32 стоянки автомобільного транспорту і 48 гаражних кооперативів з понад 10 тисяч місць.

Відтак, у минулому році автомобільним транспортом в атмосферне повітря викинуто 13,7 тис. тонн шкідливих речовин, що становить 98% від загального об`єму. А у відпрацьованих газах автотранспорту нараховується понад 170 шкідливих компонентів, значна частина з яких канцерогенні, зазначив головний еколог міста.

У Луцьку нараховується 83 промислових підприємства, фірм, 28 автозаправних станцій, 4 склади з паливно-мастильними матеріалами, 73 комунальні та 157 відомчих котелень, які забруднюють атмосферу і перебувають на державному обліку.

201 підприємство, фірми, організації мають відповідні дозволи на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря.