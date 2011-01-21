У Києві загинув чоловік, переходячи дорогу у невстановленому місці

У Києві на вулиці Марини Цвєтаєвої загинув чоловік, переходячи дорогу у невстановленому місці.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Києва, дорожньо-транспортна пригода сталася 19 січня о 17.25. Водій автомобіля «Skoda Roomster» скоїв наїзд на пішохода, який намагався перейти дорогу в непередбаченому для цього місці. За кермом знаходився 33-річний водій, який їхав у напрямку вул. О.Бальзака від проспекта Маяковського.

За словами водія, він запізно побачив пішохода, який несподівано з’явився на дорозі, намагаючись перейти її в непередбаченому для цього місці. Щоб уникнути наїзду, водій загальмував, але було запізно. Чоловік, 1950 року народження, від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці пригоди, йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними УДАІ, на вулицях столиці у 2010 році за участю пішоходів трапилось 1 тис. 169 автопригод, що становить 47,3% від загальної кількості ДТП з травмованими. Під колесами автомобілів 101 особа загинула та 1 тис. 137 отримали травми різного ступеню тяжкості.

При цьому в УДАІ зазначили, що пішоходи потрапили під колеса автомобілів у переважній більшості випадків через те, що переходили дорогу в непередбаченому місці. Чимало - майже 19% від загальної кількості нещасних випадків – трапляється через неочікуваний вихід пішохода на проїжджу частину.