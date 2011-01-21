Чернігівщина: через негоду знеструмлено три населені пункти
13:15, 21 січня 2011Новини регіонів
0
Люди без електрики
У Чернігівській області внаслідок негоди знеструмлено три населені пункти. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
Внаслідок налипання мокрого снігу у Корюківському районі пошкоджено повітряну лінію електропостачання 10 кВ. Без електропостачання залишаються 3 населені пункти.
Аварійно-відновлювальні роботи проводять бригади ВАТ ЕК "Чернігівобленерго".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter