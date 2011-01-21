Тернопіль: через грип обмежили проведення масових заходів

У Тернополі рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив епідпоріг. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ становить 67,51 вип. на 10 тис. населення при пороговому показнику 57,6.

Порівняно з попереднім тижнем рівень захворюваності зріс на 18,1% тоді як серед дітей шкільного віку знизився на 14 % (за минулий тиждень захворіло 299 школярів, за цей – 257).

Спостерігається ріст захворюваності лише серед дітей вікової групи 1-4 р. – на 11,6%. Питома вага захворілих на ГРВІ дітей до 14 років становить 38,2%.

Загалом за тиждень госпіталізовано 31 хворого.

Відтак надзвичайна протиепідемічна комісія міської ради обмежила проведення масових заходів у дошкільних закладах, а також поновила на території міста масковий режим як захід передепідемічного періоду в усіх закладах торгівлі, в сфері обслуговування, транспорті тощо.