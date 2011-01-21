У Києві на кладовищі померлих через сибірку, будують елітний будинок

Скандальне будівництво житлового будинку на території Олександрівської лікарні в Києві відновлять: суд визнав законним виділення під забудову земельної ділянки, де знаходяться поховання померлих від сибірської виразки.

Компанія «Житлобуд» добилася перегляду рішення Вищого госпсуду, який влітку 2010 року визнав незаконним виділення для цієї компанії землі під будівництво житлового будинку на території Олександрівської лікарні в Києві.

Як стало відомо «Делу», 29 грудня 2010 року Вищий господарський суд змінив думку і легитимізував виділення ділянки Київрадою на вул. Шовковична 39/1-а (земля була віддана в 2003 роки).

Ділянка, на якій будівельна компанія планує звести висотний житловий будинок, знаходиться на території Жовтневої лікарні в Києві між корпусами лікарні і меморіалом академікові Богомольцеві в однойменному парку.

Плани «Житлобуду» викликали бурю протестів киян, оскільки площа забудови охопить і розташований поблизу парк. А на місці майбутнього житлового будинку було вирубано близько 300 дерев.

У свою чергу, Олександрівська (Жовтнева) лікарня ще в 2008 році оспорила рішення Київради про виділення землі, оскільки у забудовника на той момент не було всіх необхідних документів на ведення робіт.

Тільки в кінці 2010 року «Житлобуд» зміг пред`явити суддям документи про узгодження будівництва з боку Головного управління охорони культурної спадщини і реставраційних робіт. Саме ці папери стали підставою для позитивного вирішення Вищого госпсуду від 29 грудня 2010 року, яким судді визнали виділення землі будівельникам, – законним.

Варто відзначити, що ще в 2008 році працівники столичного Інституту фізіології імені Богомольця, розташованого по сусідству із спірною територією, зажадали провести геодезичне дослідження спірної земельної ділянки.

За інформацією лікарів, в 1770 році в Києві пройшла епідемія сибірської виразки, і багато померлих було поховано на території Жовтневой лікарні.

Компанія «Житлобуд» належить бізнесменові і депутатові від Блоку Юлії Тимошенко Івану Куровському.

delo.ua