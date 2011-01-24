Створять базу даних про цілющі курорти Херсонщини

У Херсонській області буде створено базу даних про цілющі властивості курортних території регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у Програмі підвищення інвестиційної привабливості області «Херсонщина - регіон екологічних технологій і нових економічних моделей на 2011-2015 роки», затвердженій на сесії облради.

Надалі зібрані дані використовуватимуть для розробки і обгрунтування створення еколого-оздоровчих установ.

Зокрема, буде проведено еколого-бальнеологічні і курортологічні експертизи на Чорноморському узбережжі області - термального джерела в районі селища Залізний Порт і ресурсів грязелікування острова Джарилгач (Скадовський район).

Після проведення експертиз передбачається обгрунтувати науково-проектну документацію по створенню еколого-бальнеологічних курортних установ і розробити схему оздоровчого використання бальнеологічних ресурсів, які єна території області. Також планується проведення біомедичної експертизи кліматичних ресурсів регіону.

Створення вказаної бази даних планують закінчити до 2012 року. Серед основних виконавців проекту - Херсонський держуніверситет, управління охорони здоров`я ОДА, облуправління екології, обласний гідрометеоцентр та інші.

Як повідомляв УНІАН, доктор медичних наук, професор, Герой України Володимир КОЗЯВКІН, засновник Міжнародної клініки відновного лікування у Трускавці (Львівська область) з 2005 року будує аналогічну клініку в селищі Щасливцеве (Арабатська Стрілка Генічеського району). У цій клініці будуть використані бальнеологічній можливості місцевого термального джерела для впровадження системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації.

Проектний план міжнародної клініки відновного лікування на Арабатській Стрілці передбачає будівництво діагностичного і наукового центрів, приймального відділення, поліклініки, палатні секції на 900 місць і лікувальний парк.

Також буде створено і загальну курортну зону з торговими комплексами, кафе і ресторанами, два етнокомплекси, центр дозвілля, термальні ванни, яхтклуб, медичний коледж. Рекреаційна зона вміщатиме готель, пансіонати і кемпінги. Санаторії для батьків з дітьми і дитячі санаторії розраховані на 3,6 тис. місць, курортні і туристичні готелі – на 1,2 тис. місць, пансіонати – на 3,5 тис. місць. У міжнародних етнокомплексах передбачено 1,5 тис. місць.

На будівництво вказаного об`єкту вже витрачено до 40 млн. дол. Цей проект був презентований В.КОЗЯВКІНИМ потенційним інвесторам в Німеччині, Ізраїлю та Японії.