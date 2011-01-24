Тернопільщина: створять відділення рентгено-васкулярної хірургії

У Тернопільській області створять відділення рентген-васкулярної хірургії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, відповідне доручення підписав голова ОДА Валентин ХОПТЯН.

Головному управлінню охорони здоров’я ОДА доручено у рамках обласної програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2009-2012 роки забезпечити створення протягом 2011-2012 років відділення рентген-васкулярної хірургії з інтервенційними методами діагностики і лікування на базі Тернопільської університетської лікарні.

За словами начальника Управління охорони здоров’я ОДА Михайла БУРТНЯКА, «завдяки створенню такого відділення ми отримаємо змогу робити оперативні втручання за допомогою нових медичних технологій, щоб лікувати та досліджувати судини».

За даними М.БУРТНЯКА, 53% населення області страждає хворобами системи кровообігу. Перше місце серед неврологічних захворювань посідає цереброваскулярна патологія. Третина хворих на цереброваскулярні захворювання – люди працездатного віку, у 62% хворих патологія обумовлена артеріальною гіпертензією.

Щороку від серцево-судинних хвороб в області помирає понад 11 тисяч осіб.