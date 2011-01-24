У Севастополі перевищено епідпоріг з ГРВІ і грипу

У Севастополі за період з 14 по 20 січня поточного року на вірусні інфекції захворіли 2745 людей, зокрема на грип – 1; у результаті епідпоріг у місті перевищений на 1,1%.

Таку інформацію УНІАН надали в міській надзвичайній протиепідемічній комісії.

Згідно з приписами головного державного санітарного лікаря, керівниками підприємств міста придбано вакцини для проведення щеплень працівників. Станом на 17 січня, за кошти підприємств проведено щеплення 5539 людей, за кошти місцевого бюджету – 1865 осіб, 319 осіб самостійно зробили щеплення.

За інформацією відділу у справах преси й інформації Севастопольської міськдержадміністрації, вірусологічна лабораторія санепідемстанції забезпечена необхідною кількістю діагностичних препаратів для проведення діагностики грипу і ГРВІ.

Як повідомляв УНІАН, за рішенням міської надзвичайної протиепідемічної комісії з метою попередження епідемічного розповсюдження захворюваності на грип і ГРВІ у школах і дитячих садочках Севастополя з 21 по 29 січня тимчасово припинено навчальний процес.