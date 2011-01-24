Житель Керчі разом з екологами висадить 70 кг жолудів

Житель Керчі, Заслужений винахідник Петро СЕЧКО зібрав 70 кілограм дубових жолудів, які вирішив висадити у місті за допомогою місцевої організації "Екологія і світ".

Як повідомляє Керченський міський портал, П.СЕЧКО вже довгі роки займається збором жолудів і сам вирощував з них саджанці дуба. Востаннє він зібрав дуже багато жолудів, які вирішив передати місту для висаджування нових дерев.

Керченська організація "Екологія і світ" обрала для висаджування дерев дві площі. Перша з них розміщена поряд з мікрорайоном "Марат-1", а друга - поряд з урочищем "Солдатська слобідка". Протягом кількох останніх днів на першій площі було викопано близько 300 лунок, куди буде посаджено частину зібраних жолудів. "Дерева на другому майданчику будуть висаджені пізніше, оскільки для цього потрібна спеціалізована техніка", - повідомляє портал.