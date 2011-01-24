На 20% зросла кількість злочинів, скоєних неповнолітніми

На Волині торік кількість злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю, збільшилась на 20,3%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Зокрема, на 50% більше підлітками скоєно крадіжок, при цьому кожен четвертий з правопорушників не навчався.

Також, як зазначено в повідомленні, впродовж року прокуратурою було запроваджено практику здійснення щомісячних рейдів для виявлення і припинення порушень закону щодо обмежень продажу і споживання алкогольних напоїв, пива неповнолітнім.

Під час таких рейдів виявлено більше 60 випадків продажу алкогольних напоїв неповнолітнім, за результатами яких застосовано фінансових санкцій на суму більш як 312 тис. грн., анульовано 16 відповідних ліцензій, винних осіб притягнуто до передбаченої законом відповідальності.

Як повідомив старший помічник прокурора області Олексій ГОМОНЮК, у 2010 році за матеріалами наглядових перевірок з питань захисту прав і свобод неповнолітніх органами прокуратури області порушено 20 кримінальних справ, із вжиттям заходів розглянуто 291 припис та подання, на незаконні рішення та дії винесено 119 протестів, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 327 посадових осіб, в інтересах неповнолітніх відшкодовано 392 тис. грн.