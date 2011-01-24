У Києві в одному із гаражів зберігали 200 кг наркотиків

У Шевченківському районі Києва в одному із боксів гаражного кооперативу «Юність» правоохоронці виявили і вилучиди близько 200 кг заборонених сумішей для паління, а також прилади для їхнього фасування, мірні ємності, респіратори та 30 тисяч фасовочних пакетиків.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУМВС України у місті Києві, з’ясувалося, що гаражний бокс його 50-річний господар здає в оренду малознайомому громадянину.

Проводяться оперативно-розшукові заходи з метою встановлення особи і місцезнаходження власника незаконного товару.