У Києві в одному із гаражів зберігали 200 кг наркотиків
11:55, 24 січня 2011Новини регіонів
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Власника шукають
У Шевченківському районі Києва в одному із боксів гаражного кооперативу «Юність» правоохоронці виявили і вилучиди близько 200 кг заборонених сумішей для паління, а також прилади для їхнього фасування, мірні ємності, респіратори та 30 тисяч фасовочних пакетиків.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУМВС України у місті Києві, з’ясувалося, що гаражний бокс його 50-річний господар здає в оренду малознайомому громадянину.
Проводяться оперативно-розшукові заходи з метою встановлення особи і місцезнаходження власника незаконного товару.
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